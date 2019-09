Geliquideerde oud-voetballer Maynard is bekende van politie

videoDe voormalige profvoetballer Kelvin Maynard (32) die gisteravond in Amsterdam-Zuidoost om het leven kwam , is een bekende van de politie. Een woordvoerster bevestigde dat hij voorkomt in de systemen.

Wat hij op zijn kerfstok had, kon ze niet zeggen. In Amsterdam-Zuidoost gaan geruchten rond dat Maynard bevriend was met een crimineel die weer in verband wordt gebracht met diefstal van een partij cocaïne. De liquidatie van Maynard plus minstens één andere moord zouden wraakacties zijn voor die diefstal. De politie zegt daar echter niks over.

De 32-jarige Maynard werd doodgeschoten in een auto op de Langbroekdreef. Volgens de politie werd hij vermoedelijk al achtervolgd vanaf het Wethouder De Roosplein in de richting van de Valburgdreef, waarop de rit eindigde op de plek waar het slachtoffer met zijn voertuig tegen de gevel van een brandweerkazerne belandde. Twee verdachten gingen er op een zwarte scooter vandoor. Volgens de politie is er vooralsnog geen verband met de liquidatie van advocaat Derk Wiersum eerder op de dag.

Volledig scherm Kelvin Maynard in het shirt van Alphense Boys. © Orange Pictures

Geschokt

Maynard kwam onder meer uit voor FC Volendam, FC Emmen en Antwerp FC. Dit seizoen speelde hij bij de amateurclub Alphense Boys. Die club reageert geschokt op het overlijden van de voetballer. In Alphen zijn ze aangeslagen door de dood van Maynard. Trainer Hein van Heek van Alphense Boys: ,,Eén van de spelers belde me gisteravond op. ‘Trainer, ik heb slecht nieuws’, zei hij. Daarna ben ik gaan bellen met bestuursleden. Dit is echt als een bom ingeslagen”, meldt een aangeslagen Van Heek. ,,We gaan vanavond niet trainen, we komen wel bij elkaar om te praten.”