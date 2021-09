Gemeente Amsterdam hield ambtenaren die klaagden over ongepast gedrag weg bij wethouder

Nieuws Anis B., doelwit van moordaan­slag, zou zelf óók een verkeerde man hebben doodgescho­ten

24 september Het eigenlijke doelwit van de schutters die op 20 oktober 2020 door een blunder Serdar Ay doodschoten in Amsterdam-Osdorp, noemt de Amsterdamse crimineel Anis B. als één van de schutters. Die was in mei vervolgens zelf doelwit van een moordaanslag waarbij zijn vriendin Ayla Mintjes werd gedood.