Gemeente Raalte wil graf van overleden man en dochter ruimen, moeder Rita is woest: ‘Ik heb recht op dat graf’

De slepende kwestie tussen Van Dijk en de gemeente duurt voort. De aanleiding van het pijnlijke meningsverschil: bordjes bij verscheidene graven op de Algemene Begraafplaats in Heino in februari. ‘De aanwezige grafbedekking en het grafmonument worden tussen 15 maart en 1 mei verwijderd’.



Hoewel het bordje er in februari nog niet stond, geldt dit in principe ook voor het graf van de overleden man en dochter van Van Dijk. Maar volgens Van Dijk ligt het anders. ,,Ik heb recht op het graf, omdat dat in 1990 is afgegeven voor onbepaalde tijd.’’