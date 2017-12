Gemeentelijke kredietbanken rekenen torenhoge rentes voor burgers in nood

Yade's huid is zo kwetsbaar als een vlinder

16:21 Het klinkt lief maar het is pijnlijk. Yade, bijna zes maanden, is een 'vlinderkind'. Haar huid is net zo kwetsbaar als die van een vlindervleugel: elke aanraking kan zorgen voor een beschadiging. Blaren, ontvelling, kans op infectie: permanent is een deel van haar lijfje in verband gehuld. Een van haar beentjes is knalrood, haar knuistjes dragen de sporen van eerdere kwetsuren.