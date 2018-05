Gemeenten heffen steeds vaker toeristenbelasting

Wim Aloserij; overlever, inspirator en verzoener

3 mei Wim Aloserij uit Lochem is gisteravond op 94-jarige leeftijd in Hamburg overleden. De afgelopen maanden inspireerde Aloserij jong en oud met zijn levensverhaal. Dat is niet alleen een getuigenis over de wreedheid van oorlog, maar vooral ook een boodschap over vergeving en menselijkheid.