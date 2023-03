Geniet nog even van de zon: ‘Volgende week kans op hagel en natte sneeuw’

Winterse buien

En dat is niet het enige: na het weekend worden er zelfs winterse buien verwacht. Door de koude lucht zal neerslag zich laten zien in hagel, natte sneeuw of zelfs echte sneeuw. ,,Het is vrijwel zeker dat er winterse buien komen”, bevestigt Van Bernebeek. ,,Daarom is het ook mogelijk dat het 's nachts een beetje wit zal worden. Overdag zal het vooral bij hagel en natte sneeuw blijven.”