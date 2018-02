GenX leidt tot hardere aanpak gevaarlijke stoffen

Jacob de Boer, hoogleraar toxicologie aan de VU, spreekt van een ‘belangrijke stap’. ,,Tot nu toe liepen we steeds achter de feiten aan. Hiermee kun je direct zeggen: die stof willen we niet in het water hebben.’’



De meest bekende stof op de lijst is GenX, dat door chemieconcern Chemours in Dordrecht wordt gebruikt. Deskundigen hebben vorig jaar grote zorgen over die stof geuit, maar het bedrijf had toen al jaren een vergunning om te lozen. Inmiddels zit de stof in Zuid-Holland in het drinkwater. Hoewel de concentraties volgens het RIVM nog niet gevaarlijk zijn, verzetten drinkwaterbedrijven zich fel tegen de lozingen. De Boer: ,,De GenX-affaire heeft precies blootgelegd wat er mis is. Goed dat daar nu iets aan gebeurt.’’