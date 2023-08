Geplukte pruimen hielden ‘ultimate survivor’ Samed (33) in leven: ‘Een godswonder’

Een bankje aan de Hagmolenweg, in het buitengebied tussen het Twentse Delden en Bentelo. Een voorbijganger ziet daar afgelopen zondag ‘een verward persoon’ zitten en doet melding bij de politie. 5 kilometer verderop wordt de man later opnieuw gesignaleerd. Langs de Europalaan, 45 minuten lopen vanaf het picknickbankje. Hij ziet er gehavend uit. In zijn zandkleurige trui zit een gat, blijkt uit een filmpje dat is ingezien door de Stentor.

De politie is dan al naar de man op zoek. Het signalement voldoet aan dat van de vermiste Samed uit Apeldoorn. Een zoektocht naar hem en een oproep in plaatselijke media levert echter niets op. Tot een dag later. Een oplettende Deldenaar ziet Samed lopen en slaat alarm.

Als politieagenten arriveren en de man vragen of hij Samed is, knikt hij. De verstandelijk beperkte Apeldoorner, die wegens zijn suikerziekte en hartaandoening afhankelijk is van medicijnen, is na een vermissing van elf dagen eindelijk gevonden. Hemelsbreed 50 kilometer ten oosten van Apeldoorn, de plek waar hij voor het laatst gezien werd.

Volledig scherm © Maarten Sprangh/ bewerking de Stentor

Een wonder

Zijn familie kan twee dagen later amper bevatten dat hij het overleefd heeft. Aan een tafel bij Groot Schuylenburg, de woonlocatie waar Samed is teruggekeerd, schudden moeder Cennet en neven Muslu en Burak Nalbantoglu hun hoofd.

,,Dit verzin je niet”, zegt Muslu. ,,Op Discovery Channel keek ik vroeger Ultimate Survival. Een geweldig programma. Dat heeft Samed in Nederland geflikt. Het is bijzonder. Onwerkelijk gewoon.”

Hoe heeft Samed dit overleefd?

Muslu: ,,God zal weten hoe dat zonder zijn medicijnen kan. Wij tasten daarover in het duister. Ook weten we niet precies hoe hij daar gekomen is, waar hij heeft uitgehangen en hoe dat verlopen is. Daar zijn wij net als iedereen ook heel benieuwd naar. Maar dat vraagt tijd. Als die er is, hopen we de antwoorden te krijgen. En daar gaan we ook zeker naar op zoek. Ook bij Samed.”

Cennet: ,,Iedereen heeft voor hem gebeden. Toen ik Samed voor het eerst zag, zei ik: ‘Hoe heb je dit overleefd, waar heb je geslapen?’ Op zijn kenmerkende manier zei hij: ‘Ik wil er niet over praten’. Ergens ben ik trots op hem, dat hij het gered heeft.”

Een vrouw vertelde ons ook nog dat Samed op haar erf geweest was. Zat hij aan een pruimen­boom te plukken Muslu Nalbantoglu, neef van Samed

Hoe werd hij aangetroffen?

Muslu: ,,Ik werd op LinkedIn benaderd door een vrouw, Jorien heet ze. Zij had hem gezien. Zonder fiets. Samed zegt dat hij die bij een Shell-tankstation heeft neergezet, maar we hebben ’m nog niet gevonden. Hij was uitgeput en uitgedroogd. Toen Jorien naar zijn naam vroeg, zei hij: ‘dat gaat je niets aan’. Toen wisten we dat dit Samed moest zijn. We waren al onderweg naar Delden, toen de politie belde dat hij gevonden was. Een agent maakte een foto. Dat is niet zoals je Samed wil zien, maar hij leefde nog. Dat was voor ons het belangrijkste. Iets waar wij 0,0 procent rekening mee hadden gehouden.”

Cennet: ,,Ik barstte in tranen uit toen ik het nieuws hoorde. Allah heeft hem beschermd.”

Muslu: ,,Een vrouw vertelde ons ook nog dat Samed op haar erf geweest was. Zat hij aan een pruimenboom te plukken. Toen die vrouw zei dat die van haar was, zei Samed: ‘Ik pak er maar eentje’. ‘En je zakken dan?’ Die zaten helemaal vol met pruimen, zag ze. ‘Die ga ik zo opeten bij het uitrusten’, zei Samed.”

Hoe gaat het nu met Samed?

Muslu: ,,Hij woont nu op een andere plek binnen Groot Schuylenburg. Samed moet tot rust komen. Luisteren naar zijn begeleiders en stapje voor stapje weer zichzelf worden. Te veel prikkels zijn niet goed voor hem op dit moment. Ik heb Samed zelf ook nog niet gezien. Ik hoop dat dat moment snel komt. Tijdens zijn vermissing dacht je iedere dag wel een keer: hij leeft niet meer. We moeten Samed nu in alle opzichten beschermen.”

Welke impact heeft dit op de familie?

Muslu: ,,We kunnen eindelijk weer lachen, na heel veel tranen. Dat zijn nu alleen maar tranen van geluk. We bereidden ons voor op het ergste. Nu kunnen we Samed gelukkig weer in de armen sluiten.”

Cennet: ,,Dit was een nachtmerrie. Iedere dag dat we hem niet vonden of wat van hem hoorden was een teleurstelling. Ik ben zo blij, zo blij... We zijn iedereen die heeft meegeholpen aan de zoektocht enorm dankbaar.”

Volledig scherm Op dit bankje in Delden werd Samed zondagmiddag gesignaleerd. © Armon Veeneman

In hoeverre nemen jullie ’s Heeren Loo iets kwalijk na deze vermissing?

Muslu: ,,Wij vinden dat er camera’s op dit terrein moeten hangen. Dat hebben we ‘s Heeren Loo duidelijk gemaakt. Het is aan hen om daar iets mee te doen. Als dat qua privacy niet mag, dan is dat zo. Maar dit zijn tere mensen. Daar moet je op een bepaalde manier beter rekening mee houden. Iedereen kan hier zo het terrein op en af komen.”

Dat hielp niet mee in de zoektocht, bedoelen jullie?

,,Ja, als we vanaf het begin een richting hadden waar we moesten zoeken, was dat een stuk makkelijker geweest. Nu is hij gevonden, maar wat als Samed of iemand anders het weer probeert? Daar willen we niet aan denken.”

Wat moet er gebeuren om dat te voorkomen?

,,We hebben gevraagd om een Amber Alert, maar dat kwam er niet. Wij vinden dat er lering getrokken moet worden uit deze vermissing. Zowel door de politie als door ’s Heeren Loo.”

Dan stappen moeder Cennet en neven Muslu en Burak de auto in. Op naar Delden. Niet om op zoek te gaan naar de fiets van Samed, maar om de vrouw te bedanken die hun tipte over Samed. Mede door haar is hij weer thuis.

,,Een godswonder”, zegt Muslu met een glimlach.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.