Gerben reist wereld rond met mensen met verstandelijke beperking: ‘Zij willen ook dansen’

Patricks leven veranderde compleet na mestonge­luk: ‘Op een goede dag kan hij antwoord geven’

In het hoofd van Patrick Huisman (41) is niets meer wat het was. Je ziet niks aan hem, maar een ongeluk in een mestkelder drie jaar geleden heeft immense gevolgen. Hoe het noodlot een gezin uit Ommen verscheurt én verenigt. ,,Hij vraagt elke dag wat er is gebeurd.”