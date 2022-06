Gerda en Jurgen willen uithuisgeplaatste dochters terug: ‘Is ons niet overkomen door onze eigen schuld’

Buurt wordt midden in de nacht wakker: honden bijten man in benen, armen én gezicht

Hij werd gebeten in zijn voeten, benen, armen én in zijn gezicht: een man in Utrecht werd flink te pakken genomen door twee honden. De dieren zijn dit weekend in beslag genomen door de politie en worden getest. ,,Zulke extreme reacties komen ergens vandaan. En als ze eenmaal gebeten hebben, is er een groot probleem.”

9 juni