Gert en Corrie waren in 1993 gastgezin: ‘Behandel de vluchtelingen als buren, verwacht geen dankbaarheid’

Leger des Heils onder­steunt gezinnen bij opvang Oekraïense vluchtelin­gen

EINDHOVEN - Het Leger des Heils gaat in Eindhoven gezinnen ondersteunen die Oekraïense vluchtelingen opvangen. Dit om de opvang voor beide partijen zo goed mogelijk te laten verlopen. Het gaat om een pilot in Amsterdam en Eindhoven met in beide steden 70 gezinnen.

4 april