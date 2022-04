Gert van de Plus-supermarkt, de man met een garage ín de Jumbo, staakt de strijd

Schuurtje in je voortuin? 1500 euro boete! Maar niet voor Ruud, want hij heeft een (slimme) oplossing

Een keurige ombouw voor de kliko’s? Een hokje voor de fietsen? Pas op: je voortuin fatsoeneren kan zomaar een dwangsom van 1500 euro per week opleveren. In Baarn stuurde de gemeente al meerdere inwoners een strenge brief. Al zijn sommigen de ambtenarij te slim af: ‘Dit is geen schuurtje, dit is een hoes’.

