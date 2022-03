Gert van de Plus-supermarkt, de man met een garage ín de Jumbo, stapt opnieuw naar de rechter

Taghi hekelt stopzetten berichten­sys­teem: ‘Alle communica­tie werd gecontro­leerd’

Het stilleggen van eMates, een berichtensysteem waarmee gedetineerden met de buitenwereld kunnen communiceren, is onnodig en onterecht. Dat laat Ridouan Taghi, de hoofdverdachte in het geruchtmakende liquidatieproces Marengo, weten via zijn advocaat.

29 maart