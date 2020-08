Geschokte reacties op overlijden schrijfster Naima El Bezaz (46)

Limburgse vrouw gewond bij vuurge­vecht Belgische politie

22:53 Een 41-jarige vrouw uit het Zuid-Limburgse grensdorp Eijsden is vanmiddag in het net over de grens gelegen ‘s Gravenvoeren gewond geraakt tijdens een schietpartij tussen de Belgische politie en een Duitse verdachte. De vrouw raakte als voorbijganger verzeild in het vuurgevecht, maakte het Openbaar Ministerie in het Belgische Hasselt bekend.