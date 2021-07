Gesprekken over beveiliging Peter R. de Vries verliepen ‘niet zo harmonieus’

Advocaat Peter Schouten heeft meerderen keren aangedrongen op de beveiliging van misdaadjournalist Peter R. de Vries, voor hij dinsdagavond werd neergeschoten in Amsterdam na een televisieoptreden in RTL Boulevard. Die gesprekken verliepen ‘niet zo harmonieus’, liet hij vanavond weten in het televisieprogramma Op1. Er had volgens de strafrechtadvocaat wel degelijk veel meer gedaan kunnen worden om De Vries te beschermen.

Volgens Schouten is er te makkelijk gezegd dat Peter R. de Vries geen beveiliging wilde. Daar zijn volgens de advocaat meerdere gesprekken over gevoerd, met onder meer het Openbaar Ministerie, de NCTV en de staat. ,,Die verliepen niet altijd even harmonieus. Ik vind het te makkelijk om te zeggen als staat ‘jij wilde dat niet'. Kijk even wat er gebeurd is. De staat heeft altijd een zorgplicht, als er informatie is (dat iemand leven in gevaar is red.) moet je handelen.”

Quote Er had wel degelijk veel meer gedaan kunnen worden Peter Schouten, Strafrechtadvocaat Onder meer na een eerdere uitzending van Op1 kaartte Schouten de beveiliging aan. ,,Ik reed hier weg, in een gepantserde auto met beveiliging en Peter liep gewoon naar zijn auto. Ik zei ‘wat loop je hier te doen?’ Waarop hij antwoordde: ‘Ik ga naar mijn auto, die staat hierachter'.” Schouten bracht De Vries vervolgens naar zijn auto. ,,Toen heb ik wel degelijk een gesprek gehad met de NCTV over het feit dat dit gebeurde. Dit kan niet. Voor mijn part gaan jullie achter hem aanlopen, heb ik letterlijk gezegd. Dat is maar één van de keren dat ik daar een gesprek over heb gevoerd. Ik vind het verhaal zoals nu naar voren komt ongenuanceerd. Er had wel degelijk veel meer gedaan kunnen worden. Ik bedoel zet een politiebusje neer, zorg in ieder geval dat je er bent.”

Afschrikwekkend

Schouten blikt ook terug naar het moment waarop hij samen met collega Onno de Jong en Peter R. de Vries een persconferentie gaf, over het bijstaan van kroongetuige Nabil B. in het Marango-proces tegen crimineel Ridouan Taghi. ,,Die avond zaten we ook bij een uitzending van Beau en vroegen wij ook - ik doe dat dan- hoe zit het met de beveiliging? Zet twee politiebusjes neer, dat werkt afschrikwekkend. Misschien ben ik er te makkelijk vanuit gegaan dat ze dat deden. Maar er zijn wel degelijk dingen besproken, wat wel kon. Ik neem mezelf kwalijk dat ik niet heb gecontroleerd of die busjes er steeds wel stonden.” Volgens Schouten wordt dat nu wel uitgezocht.

Schouten sprak Peter R. de Vries voor het laatst enkele uren voor hij werd neergeschoten. ,,We hadden het over een zaak die we hadden gewonnen. Hij zei ‘ik ben heel trots op je'. Dat is bijzonder, want hij geeft niet vaak complimentjes.”

De Jong en Schouten hebben De Vries opgezocht in het ziekenhuis, maar kunnen niks zeggen over zijn huidige gezondheidstoestand. ,,Dat is iets dat je aan zijn familie zou moeten vragen. Ik doe daar geen mededelingen over", aldus de Jong.



Schouten bekende spraakberichten naar De Vries te sturen. ,,Als ik in het ziekenhuis ben, wil ik met hem praten. We praten al dertig jaar bijna elke dag. Dan vertel ik hem wat er vandaag is gebeurd. Ik kreeg bijvoorbeeld vanmorgen toen mijn werkdag begon een verzoek van Omroep Brabant om een radio-item te doen. Dan stuur ik naast een voice-berichtje dat radio-item op, want dat deed ik altijd om te vragen wat hij ervan vond. Hij zei dan altijd ‘prima', ‘uitstekend', 'goed’ en ‘je moet niet zo lang kletsen'. Dan zeg ik dat ik dat graag nu weer zou willen horen.”

Zwaargewond

De advocaten gaan ondanks de aanslag op De Vries door met het verdedigen van Nabil B., de kroongetuige in het Marengo-proces. Mede dankzij zijn verklaringen kwam de zaak rond hoofdverdachte Ridouan Taghi aan het licht.



Peter R. de Vries is vertrouwenspersoon en adviseur van Nabil B. in het proces. Sinds de beschieting ligt De Vries zwaargewond in het ziekenhuis. Eerder werden B.’s advocaat Derk Wiersum en broer Reduan al doodgeschoten.



De Vries praatte als vertrouwenspersoon veel met kroongetuige Nabil B. en de mensen om hem heen. ,,Nabil heeft veel respect voor Peter. Het is de derde keer dat hij zo’n soort telefoontje krijgt. Peter leeft nog, maar het is vreselijk.”



Volgens de advocaten komt de opdracht voor de liquidatie uit de hoek van Taghi. ,,Waarom zegt niemand dat? Een lid van het verdedigingsteam van Nabil B. is weggeschoten en ik heb niemand horen benoemen dat het zo is. Wij zijn gehandicapt, dit is een persoonlijke aanslag. De overheid wil wegblijven van de connectie met Taghi.”

