Getuige in Zeeuws-Vlaamse zedenzaak: ‘Vrouw kon veel geld verdienen aan misbruik dochters’

December­uit­ga­ven en Dominic Seldis in De Ochtend Show to go

19:17 Maestro-jurylid Dominic Seldis, Nibud-woordvoerster Karin Radstaak, ex-voetballer Hedwiges Maduro en misdaadverslaggevers Yelle Tieleman en Koen Voskuil zijn morgen te zien in De Ochtend Show to go. De show wordt gepresenteerd door Jamie Trenité en is vanaf 07.30 uur live te zien in onze app en op deze site.