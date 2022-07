Getuige koppelt uitvoerders van moord Peter R. de Vries uitdrukkelijk aan groep van Taghi

Justitie beschikt over uitvoerige verklaringen van een getuige die de vermoede uitvoerders van de moord op Peter R. de Vries koppelt aan de organisatie van Ridouan Taghi. Volgens ingewijden wijst diegene in de richting van Taghi als opdrachtgever.

De getuige is iemand die dicht stond bij een of meer verdachten in de zaak Peter R. de Vries.

Dat levert volgens ingewijden een stevige, ‘heel belastende’ onderbouwing op van de aanname dat de organisatie van Ridouan Taghi De Vries heeft laten doodschieten omdat hij de vertrouwensman was van kroongetuige Nabil B. tegen Taghi en zijn medeverdachten.

De getuige zou ook gedurende het onderzoek gerezen beeld bevestigen dat Kamil E. de moord op De Vries eerder had moeten plegen, maar niet durfde.

De verklaringen zijn dinsdag aan de Amsterdamse rechtbank gestuurd die de zaak Iraklia over de moord op Peter R. de Vries behandelt, en aan de advocaten van de vermoede schutter Delano G. (22) en chauffeur en vermoed voorbereider van de moord Kamil E. (36).

Levenslang

Het onderzoek in de zaak is op 30 juni formeel gesloten en vonnissen staan voor 14 juli gepland. Het is de vraag of de rechtbank uitspraak wil doen zonder kennis te nemen van de nieuwe stukken. Een woordvoerder van het Openbaar Ministerie bevestigt desgevraagd dat de verklaringen naar de procespartijen in de zaak over de moord op De Vries zijn gestuurd en naar diens nabestaanden. “Dat is in eerste instantie omdat we transparant willen zijn.” Het standpunt van het Openbaar Ministerie ‘is niet veranderd’: Delano G. en Kamil E. moeten levenslang krijgen omdat ze de moord op Peter R. De Vries heel bewust hebben gepleegd.

Dat in een zo laat stadium van een strafproces nog zulke mogelijk belangrijke stukken worden ingebracht, is uitzonderlijk. De rechtbank zou de zaak kort kunnen heropenen om de stukken aan het dossier te kunnen toevoegen zodat de rechters daarvan kennis kunnen nemen, maar in theorie kan de zaak dan meteen weer worden gesloten zodat toch snel uitspraak kan worden gedaan.

De advocaten van Kamil E. en Delano G. willen nog niet reageren.

Maandag werden drie nieuwe verdachten gearresteerd van betrokkenheid bij de moord op De Vries. Het gaat om de 27-jarige Poolse Nederlander Krystian M., die de uitvoerdes van de moord als aanjager zou hebben aangestuurd via een stroom ijzingwekkende berichten. Hij zat al vast voor een poging tot doodslag in Zeewolde. Daarnaast wordt hij verdacht van lidmaatschap van een een criminele organisatie geleid door Ridouan Taghi’s neef Anouar Taghi – die auto’s stal die onder meer bij liquidaties werden gebruikt. Twee andere verdachten van 26 en 27 jaar oud, werden op Curaçao en in Spanje gearresteerd. Zij zouden rond de moord in de Lange Leidsedwarsstraat filmpjes en foto’s hebben gemaakt van de neergeschoten De Vries, mogelijk om de maatschappelijke schok zo groot mogelijk te maken.

De advocaat van Ridouan Taghi heeft diens beweerde rol bij de moord op De Vries altijd stellig ontkend.

Volledig scherm Kamil E. (links) en Delano G. in de rechtbank. Zij worden verdacht de moord op Peter R. de Vries te hebben uitgevoerd. © ANP

