Gevaarlijke exotische muggen gevonden in twaalf Nederlandse gemeenten

In Lelystad worden sinds negen jaar exotische muggen gevonden, in Assen acht jaar, in Montfoort en Emmeloord zeven jaar, en in Moerdijk vijf jaar. Volgens de stichting platform Stop invasieve exoten, die de muggencijfers bijhoudt, gaat het in vijf gemeenten om importeurs van gebruikte banden. Daarnaast zijn de insecten te vinden in zogeheten Lucky bamboo kamerplantjes.



De tijgermug en de gelekoortsmug zijn dieren die van oorsprong niet in Nederland voorkomen. Ze kunnen verschillende virusziekten verspreiden bij mens en dier, zoals dengue (knokkelkoorts), zika, chikungunya, gele koorts, westnijlvirus en verschillende vormen van hersenontsteking.