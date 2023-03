Gevaarlijke situaties door eerste storm van het jaar, man komt om het leven door afgebroken tak

De eerste officiële storm van dit jaar is gemeten. Op Vlieland, bij IJmuiden en rond de Houtribdijk tussen Enkhuizen en Lelystad werd tussen 13.00 en 14.00 uur gemiddeld windkracht 9 gemeten, meldt onder meer Weerplaza . De storm zorgt voor gevaarlijke situaties. In Amsterdam is een man om het leven gekomen doordat een tak van een boom was afgebroken.

Het lichaam van de man werd maandagmiddag gevonden aan de Buikslotermeerdijk in Amsterdam-Noord. Volgens de politie was de tak op zijn tent terechtgekomen. Het slachtoffer kreeg de tak op zijn hoofd. Het is niet bekend hoe de tak is afgebroken en wanneer dat precies is gebeurd. Mogelijk heeft de harde wind een rol gespeeld, denkt de politie. Het slachtoffer had geen vaste woon- of verblijfplaats.

Een ander is vanmiddag ernstig gewond geraakt na een val van de Leeuwentrap in Vlissingen na een zware windstoot. Rondvliegende dakpannen zorgden eerder op de dag voor een gevaarlijke situatie in Middelburg. Van een appartementengebouw waaiden dakpannen op het fietspad.

Volledig scherm Een vrachtwagen is maandagmiddag omgewaaid op het Rottepolderplein. © Michel van Bergen

Vrachtwagen omgewaaid

De zwaarste windstoot werd maandag gemeten in Lauwersoog en was 107 kilometer per uur. De hele dag heeft het verkeer al hinder van de harde windstoten. Op de A9 bij het Rotterpolderplein waaide een vrachtwagen om, over de vangrails heen. Ook op de A73 bij Linne is maandagmiddag om 14.15 uur een vrachtwagen omgevallen. De politie onderzoekt of de harde wind daarvan de oorzaak is. Niemand raakte gewond. ,,We krijgen ook meldingen van takken, bomen en verkeersborden op de weg. We verwachten dat de wind ook tijdens de spits een rol gaat spelen”, laat Rijkswaterstaat weten.



Alle bruggen in de provincie Flevoland worden maandag niet meer bediend vanwege de harde wind, maakt de provincie Flevoland bekend. Op de N307 tussen Enkhuizen en Lelystad geldt ook wegens de wind een inhaalverbod en een snelheidsbeperking. Ook het treinverkeer heeft op sommige plekken overlast door de harde wind.

Schiphol meldt dat vanwege de harde wind minder vliegtuigen kunnen opstijgen en landen. Daardoor zijn veel vluchten vertraagd en geannuleerd. Ook zijn niet alle banen open door de storm. Het is ook druk bij de meldkamers van de brandweer. ‘Bel alleen 112 bij acuut gevaar’, roept de brandweer op.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Corrie, Dudley en Eunice

Het is meer dan een jaar geleden dat er een officiële storm was in Nederland. De laatste keer dat het stormde in Nederland was op 20 februari 2022. Vorig jaar telde vijf stormen: Corrie, Dudley en Eunice en nog twee stormen zonder naam. Afgelopen herfst en winter kwam het niet tot een storm; het was voor het eerst sinds 1933 dat het zowel in de winter als herfst niet stormde.

Er is officieel sprake van storm als de gemiddelde windsnelheid op minstens één KNMI-weerstation over een heel uur uitkomt op windkracht 9. Deze lentestorm krijgt overigens geen naam, omdat de impact op ons land beperkt is.

Hoge temperaturen

De storm gaat volgens Weerplaza gepaard met vrij hoge temperaturen voor de tijd van het jaar. Op veel plekken is het meer dan 15 graden en in Volkel (Noord-Brabant) werd zelfs 18 graden gemeten. In De Bilt 16,6 graden. Dankzij de wind is het echter allesbehalve aangenaam buiten.

De warmste dag van 2023 was tot dusver 1 januari. Toen werd het 16,9 graden in Eindhoven en 15,6 graden op het hoofdstation in De Bilt.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Code geel

Vanwege de harde zuidwestenwind geldt op Brabant en Limburg na in heel Nederland code geel. De wind zorgt volgens Rijkswaterstaat voor gevaarlijk situaties voor het verkeer. ,,We krijgen meldingen van takken, bomen en verkeersborden op de weg. Maar ook bij vrachtwagens moeten we alle zeilen bijzetten om de boel veilig te houden.”

Het KNMI zei eerder al te verwachten dat verkeer en andere buitenactiviteiten hinder zullen ondervinden door de wind. Aan het einde van de middag verdwijnen de zware windstoten weer.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Beduidend lagere temperaturen

Dinsdag en woensdag krijgen we te maken met beduidend lagere temperaturen. Overdag wordt het nog hooguit 7 of 8 graden en dat is alleen het geval tijdens zonnige perioden. Wanneer een bui passeert kan het kwik zomaar wegzakken naar een graad of 3. De stevige noordwestenwind maakt het bovendien een stuk kouder. Aan zee kunnen gedurende dinsdagmiddag ook weer zware windstoten voorkomen.

Door die sterke afkoeling neemt in de loop van dinsdag ook de kans op wat winterse neerslag weer toe. Dit zal eerst in de vorm van korrelhagel of hele natte sneeuw zijn. Dinsdagavond en tijdens de nacht naar woensdag zakt ook de temperatuur nabij de grond richting het vriespunt. Dan krijgen buien een steeds meer winters karakter en kan het lokaal zelfs kortstondig wit en glad worden. Tijdens opklaringen gaat het landinwaarts een graadje vriezen, maar waarschijnlijk komen de meeste wegen (net) niet onder het vriespunt uit. ,,Grootschalige gladheid wordt ditmaal dus niet verwacht, maar het is toch even oppassen", aldus meteoroloog Wouter van Bernebeek.

Veel warmere lucht bereikt ons na een frisse woensdag. In het zuiden is donderdagmiddag plaatselijk al 14 graden mogelijk en daarbij is het weerbeeld tamelijk grijs met soms een spat regen.