Gevaarlijke TikTok-trend met nepvuurwapen baart politie zorgen: ‘Schiet niet op mensen’

Exacte cijfers zijn er niet, maar agenten moesten vorige maand in onder meer Rotterdam, Utrecht en Breda al uitrukken nadat er meldingen binnenkwamen over ‘schietpartijen’. Achteraf bleek het te gaan om gelblasters. ,,Het levert gevaarlijke situaties op”, zegt een woordvoerder van de korpsleiding.

Het is dinsdagavond 23 augustus rond 23.30 uur als Rotterdamse agenten jongeren onder schot houden nadat ze de melding binnenkregen dat de groep in de Paap Dirckstraat met een mitrailleur gezien was. Een van de jongeren weigert zijn handen te laten zien, waarop de politie een waarschuwingsschot lost. Een wapen werd niet gevonden. Nog geen half uur later, als de politie opnieuw uitrukt voor een melding in dezelfde straat, blijkt dat het niet gaat om een mitrailleur, maar om een gelblaster.

TikTok

Het is een van de incidenten met de nepwapens van de afgelopen periode. De populariteit van de gelblaster lijkt te maken te hebben met een trend op TikTok, legt een woordvoerder van de korpsleiding uit. Gebruikers van de gelblasters filmen bijvoorbeeld hoe ze voorbijgangers beschieten, de beelden eindigen dan op het socialemediaplatform. ,,De rode draad is dat de schrikreactie wordt gefilmd.”

De politie is niet blij met de gelblasters, die volgens de woordvoerder op meerdere manieren voor gevaarlijke situaties kunnen zorgen. ,,Mensen in de auto kunnen ervan schrikken en het kan letsel opleveren als het van dichtbij wordt afgevuurd”, somt ze op. En het gevaarlijkste misschien nog: de politie kan niet altijd direct inschatten dat het gaat om een nepwapen. ,,Het kan dan zeker voorkomen dat je onder schot wordt gehouden door agenten en dan luistert het nauw of iemand de instructies opvolgt. We kunnen geen risico nemen.”

Verboden

Het is verboden om gelblasters in het openbaar op straat te gebruiken. Wie ook nog eens op mensen schiet, kan opgepakt worden voor openlijke geweldpleging. Zo heeft de Zeeuwse politie dinsdag een onderzoek geopend naar de mishandeling van een 13-jarige jongen uit Goes, die op straat werd beschoten met een gelblaster. Het kind moest naar de dokter als gevolg van de beschieting.

,,We snappen dat de challenge leuk lijkt”, zegt de korpsleiding. “Maar schiet niet op mensen.”