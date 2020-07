Gevallen circusartieste Carré: ‘Artsen zeiden dat ik nooit meer zou kunnen lopen’

Kristina Vorobeva, de Russische acrobate die in januari tijdens het Wereldkerstcircus in Carré tijdens haar act gewond raakte, kan weer stukken lopen. Artsen hadden haar eerder verteld dat ze dat nooit meer zou kunnen nadat ze tien meter naar beneden viel en een dwarslaesie opliep. Dat vertelt ze in gesprek met Volkskrant Magazine .

Vorobeva en haar man Rustem Osmanov zweven in hun circusact zonder vangnet aan riemen, die ze soms met hun handen, maar soms ook alleen met hun tanden vasthouden. Vorobeva viel samen met Osmanov naar beneden tijdens een show in Carré op 3 januari. De twee, die als de zogeheten Sky Angels een trapeze-act uitvoerden, maakten daarbij een val van zo’n tien meter. Oorzaak bleek een afgebroken tand van Osmanov, waardoor hij geen grip meer had op het bitje waarmee hij de schommel van Vorobeva vasthield.

Osmanov liep een hersenschudding op en was in shock, maar had geen botbreuken of inwendige bloedingen. Hij is inmiddels helemaal hersteld. Vorobeva was er slechter aan toe. De vrouw moest twee keer worden geopereerd aan haar nek en ruggengraat, waarbij een wervelschijf werd verwijderd en een titanium plaat werd geplaatst.

Niet meer lopen

De artsen waren in eerste instantie somber over het lot van Kristina. Als je 75 uur na zo’n ongeval nog geen gevoel hebt in je benen, verwachten ze dat het nooit meer zal terugkomen. Kristina kon haar benen een week later nog steeds niet bewegen en dus was de voorspelling dat ze nooit meer zou kunnen lopen.

,,Het eerste wat ze zeiden, was: ‘Jij gaat nooit meer lopen.’ Later werd dat bijgesteld: ‘Het duurt zeker twee jaar.’ Vervolgens werd er gezegd: ‘Reken op een jaar.’ Inmiddels zijn ze opgehouden met speculeren omdat de prognoses toch steeds moeten worden bijgesteld”, vertelt ze tegen het magazine van de krant.

Kristina gaat met stappen vooruit, zegt ze. ,,Ik heb 60 minuten op de loopband gelopen, een nieuw record. In de spiegel zag ik hoe ik liep, zonder speciale hulpmiddelen en zonder krukken.” Ze vindt het moeilijk om te zien dat haar loopje ‘nog lang niet perfect’ is. ,,Toen moest ik een beetje huilen. Ik hou ervan om mooi te zijn, met een goed figuur en een prachtige loop. Als ik mijn lijf nu in de spiegel zie, is dat moeilijk voor me.’