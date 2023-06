Gevangenis liet cruciale steken vallen bij ontsnapping Nicky S.: ‘Raam stond al dagen open’

SLACHTOFFERHULP Nog tijden last na explosie voor je deur: ‘Volgende week kan het weer raak zijn’

Ze hebben slapeloze nachten, zijn schrikkerig en voelen zich angstig. Rotterdammers die een explosie van dichtbij meemaakten, hebben daar vaak nog wéken last van. Slachtofferhulp draait overuren, om zowel omwonenden als de ‘doelwitten’ te helpen. ,,Juist voor deze mensen is de impact enorm. Zij weten: deze bom was voor mij bedoeld.”