Gevluchte miljonair Roger Lips: 'Ik hoef me toch niet op te laten sluiten?'

Lips reageert vanuit Dubai fel op de uitspraak van de Raad van State van vanmorgen. ,,Dit is een enorme schending van mensenrechten, een beschaafd land onwaardig. Je vraagt je af waarom mijn vrouw en ik zo’n uitzonderlijke behandeling krijgen, zeker nu er geen enkel vonnis of arrest is waaruit blijkt dat er geld is onttrokken. Tot op de dag van vandaag zijn het enkel curatoren die dat beweren zónder enig bewijs. De curatoren maken er een hele heisa van, maar daar hebben ze dan ook al tien tot vijftien miljoen mee opgestreken. Uit mijn vermogen.''

Quote Ik vraag me af of ik wel burger wil zijn van een land dat zo met burgers omgaat Roger Lips De Raad van State oordeelde vanmorgen dat de minister terecht weigert de verlopen paspoorten van Lips en zijn vrouw te verlengen. Daardoor komt het in 2014 naar Dubai gevluchte stel in problemen. Zonder paspoort kunnen ze hun verblijfsvergunning in de Emiraten niet verlengen en zouden ze teruggestuurd kunnen worden naar Nederland.

En dat is precies was justitie wil. De (ooit) steenrijke vastgoedmagnaat uit Uden wordt gezocht door de FIOD omdat hij tientallen miljoenen euro's zou hebben weggesluisd uit zijn ingestorte imperium. Lips had een krediet van 370 miljoen bij SNS. Mede doordat Lips betalingsproblemen kreeg, moest SNS Reaal worden genationaliseerd. Lips bezat duizenden huizen, maar ook winkelcentrum The Wall langs de snelweg A2 bij Utrecht, zwembad Tropicana in Rotterdam en winkelcentrum Brinkmanpassage in hartje Haarlem.

In de tweede helft van 2013 werd Lips een maand vastgezet omdat hij onvoldoende meewerkte aan het onderzoek naar zijn financiële handel en wandel. Daarop vluchtte hij in 2014 naar Dubai.

Cambodja

Ondanks dat Lips en zijn vrouw hun paspoorten niet terugkrijgen, is het de vraag of hij Dubai wordt uitgezet. Volgens curator Dekker (die Lips' faillissement afhandelt) hebben hij en zijn vrouw inmiddels een Cambodjaans paspoort weten te regelen en daarmee nieuwe verblijfsvergunningen in Dubai gekregen. Vragen dáárover, beantwoordt Lips niet.

Lips bestudeert nu de uitspraak van de Raad van State om te zien welke vervolgstappen hij kan ondernemen. Maar ook vraagt hij zich hardop af of hij nog bij Nederland wil horen: ,,Je moet je afvragen of je wel burger wilt zijn van een land wat zo met haar geboren en getogen burgers omgaat.''

