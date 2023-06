Gevonden botten in Lelystad blijken van sinds 1999 vermiste Alex van Cittert uit Amsterdam

Justitie in beroep tegen vrijlating Theodoor V., verdacht van het doden van 20 coronapa­tiën­ten

Het Openbaar Ministerie (OM) gaat in hoger beroep tegen een beslissing van de raadkamer van de rechtbank Noord-Nederland om de 30-jarige Theodoor V., verdacht van betrokkenheid bij de dood van 20 mensen in een ziekenhuis in Assen, niet meer in hechtenis te houden.