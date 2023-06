Gevonden botten in Lelystad blijken van sinds 1999 vermiste tennisleraar uit Amsterdam

De botten die tijdens graafwerkzaamheden eind mei bij een bedrijf in Lelystad zijn aangetroffen zijn van Alex (Lex) van Cittert, uit Amsterdam. Hij is al sinds 1999 vermist. De politie houdt bij deze cold case rekening met een misdrijf.

Een lugubere vondst was het eind mei bij Be-Pall, een palletproducent aan de Zilverstraat op bedrijventerrein Oostervaart in Lelystad. Zij huren de locatie. Bij het graven van een kuil werd een zeil aangetroffen. Het bleek het bijna vergane omhulsel van een aantal botten.

Onderzoek

De vondst riep vraagtekens op, al snel waren er vermoedens dat de botten van een mens zouden zijn. Dat werd enkele dagen later bevestigd. Veel onderzoek vond daarna plaats op de vindplaats, onder meer ook door het Nederlands Forensisch Instituut (NFI). De politie vertelde toen nog niet welke soort beenderen er waren gevonden, of hoeveel.

Maar de politie komt nu wel met het nieuws dat de menselijke overblijfselen zijn van Alex (Lex) van Cittert. De Amsterdammer is al in 1999 als vermist opgegeven.

Misdrijf

‘Na onderzoek blijken de aangetroffen menselijke overblijfselen te zijn van de vermissing uit 1999. We houden rekening met de mogelijkheid dat Van Cittert door een misdrijf om het leven is gebracht. Het onderzoek gaat verder in samenwerking met de politie eenheid Amsterdam’, meldt de politie in een persbericht.

Op de site van de politie is nog een vermissingspagina over Alexander Christiaan van Cittert te vinden. Hij zou nu 62 jaar oud zijn. De laatste informatie is er bijgewerkt in het najaar van 2012. Hier bestaat nog het vermoeden dat de Amsterdammer vermoedelijk naar het buitenland is gegaan. ‘Hij heeft een mager/tenger postuur (mogelijk door gebruik van medicatie)’, staat er verder nog bij gemeld.

In het televisieprogramma Vermist wordt ook al eens aandacht besteed aan de vermissing. Andra, de zus van de vermiste Alex van Cittert, komt er aan het woord. Ook daar wordt gedacht dat hij wellicht naar buitenland was getrokken. ‘Mogelijk bewoog hij zich in het gokcircuit’, staat gemeld in een bijbehorende advertentie.

