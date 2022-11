Gevonden lichaam op strand Terschelling is 49-jarige man die was vermist na bootongeluk

UpdateOp het strand aan de westkant van Terschelling is vanmorgen een lichaam gevonden. De politie Friesland bevestigde vanmiddag op Twitter dat het om de 49-jarige man uit Heerenveen gaat die was vermist na een aanvaring tussen een veerboot en een watertaxi bij het eiland, twee weken geleden.

De snelboot en de watertaxi botsten op ruim twee weken geleden door nog onbekende oorzaak op elkaar bij het Schuitengat tussen Terschelling en Vlieland. Twee opvarenden van de watertaxi kwamen om het leven. Het ging om de 46-jarige Egbert van der Veen uit Sexbierum en een 57-jarige man uit Leeuwarden. Vier anderen raakten gewond.

De 12-jarige Riemer van der Veen uit Sexbierum, zoon van een van de overledenen, werd als vermist opgegeven. Hetzelfde geldt voor de 49-jarige Gosé de Vries uit Tjalleberd. Die laatste is dus nu gevonden. De 12-jarige jongen is nog niet gevonden. Vrijwilligersorganisatie Search and Rescue Nederland (SAR) laat weten de zoekactie op Terschelling vandaag te hebben uitgebreid. Een team van twintig personen zoekt door naar het lichaam van de jongen. Eerder gaf de politie al aan te verwachten dat ook hij niet meer in leven is.

Op het strand rijdt het SAR-team rond op acht quads en houden zo’n twaalf mensen de kustlijn aan de oostkant van het eiland in de gaten. Het team gaat later op zondag verder met de zoekactie op het westelijke deel van het eiland. Ook is een boot van de politie en de reddingsmaatschappij Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM) ingeschakeld. Tot 20.30 uur vanavond wordt doorgezocht.

Tekst gaat verder onder de tweet

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Voorafgaand aan de 25ste Berenloop Marathon op Terschelling werd vandaag een minuut stilte gehouden voor de slachtoffers van de aanvaring tussen de snelboot en de watertaxi, op 21 oktober. Bij het startpunt aan de voet van de Brandaris hingen de Nederlandse driekleur en de Terschellinger vlag halfstok.

Dagenlang gezocht

De oorzaak van de aanvaring is nog altijd onduidelijk. De twee schepen wilden elkaar in alle vroegte passeren in een smalle vaargeul. Ze hadden kort voor de aanvaring nog marifoon-contact over de manier waarop ze elkaar zouden passeren. Toch ging het mis. De watertaxi’s tussen Vlieland en Terschelling voeren de dagen voor de fatale aanvaring met de snelboot veel sneller dan is toegestaan, bleek uit openbare AIS-data. Dat zijn (online) scheepsdata waarin onder andere de positie en snelheid van een schip kan worden ingezien.

De politie en kustwacht zochten dagenlang tevergeefs naar de twee vermisten. Daarbij werden boten, een search and rescue-helikopter, een vliegtuig en drones ingezet. De Landelijke Eenheid van de nationale politie beschouwde de zoektocht na vier dagen als een bergingsactie, ervan uitgaande dat de twee vermisten niet meer in leven waren. De politie sprak van een ingewikkelde zaak waarbij het zoeken was naar een speld in de hooiberg. Zo had het team te maken met eb en vloed, stromingen en andere factoren.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.