Gevonden: trouwring, tussen Lego-steentjes van de kringloopwinkel.

Limburg kleurt kortston­dig wit op verder stormachti­ge dag

10:28 Na een nacht met flinke windstoten staat vandaag ook overdag een krachtige noordwestenwind. De spits is maandagmorgen erg zwaar en er is wederom een code geel afgegeven. In het hele land vallen buien en in Limburg kleurde het vanmorgen zelfs even kort wit door sneeuwval.