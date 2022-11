‘Geweldsuitbarsting’ in uitgaanscentrum: man (27) werd bewusteloos geslagen en tegen hoofd geschopt

rechtszaakEen stapavond in het Eindhovense uitgaanscentrum is voor een 27-jarige man in een nachtmerrie veranderd. Hij werd door een groep mannen niet alleen bewusteloos geslagen, ook werd er nog tegen zijn hoofd en lichaam geschopt toen hij roerloos op de grond lag. De verdachten sloegen op de vlucht en lieten het slachtoffer hulpeloos achter. De rechter veroordeelde twee verdachten uit Veldhoven en Den Haag vandaag tot celstraffen voor poging tot doodslag.

In de nacht van zaterdag 13 november komt een melding van een mishandeling in het centrum van Eindhoven binnen bij de politie. Een man zou daar op het Catharinaplein door meerdere personen zijn belaagd. De verdachten slaan op de vlucht na de mishandeling. Als de ambulancedienst ter plaatse komt zien medewerkers dat het bewegingloze slachtoffer diverse verwondingen heeft opgelopen.

Op de website van de politie worden foto's van meerdere verdachten geplaatst, waarna al snel één van hen wordt aangehouden. Het gaat om een 29-jarige man uit Veldhoven, die door het Openbaar Ministerie wordt gezien als ‘de grootste agressor’. Van hem zou in beschonken toestand het meeste geweld zijn uitgegaan.

Maar hij was niet alleen. Ook een 25-jarige man uit Den Haag had een aandeel in het uitgaansgeweld. De verdachten ging op de bewuste avond keer op keer op het slachtoffer af om hem klappen en schoppen uit te delen. ,,Op het moment dat het slachtoffer bewegingloos op de grond lag, bleven de mannen uit Veldhoven en Den Haag hem slaan en schoppen”, klonk het vandaag in de rechtbank in ’s-Hertogenbosch.

Kans op overlijden

De twee mannen uit Veldhoven en Den Haag maken zich volgens de rechtbank schuldig aan poging tot doodslag. ,,Zij aanvaardden namelijk de aanmerkelijke kans dat het slachtoffer door hun schoppen en trappen zou overlijden”, zei de rechter.

,,Dat de verwondingen bij het slachtoffer enigszins beperkt zijn gebleven, is niet te danken aan het handelen van de verdachten.” De mishandeling vond midden in het centrum van Eindhoven plaats en ‘door dit soort feiten worden gevoelens van onveiligheid in de samenleving versterkt’, aldus de rechtbank.

Volledig scherm Het Stratumseind in Eindhoven tijdens de bewuste avond. © Kees Martens / DCI Media

De 29-jarige man uit Veldhoven wordt gezien als hoofdverdachte in de zaak. Volgens zijn advocaat kan de tenlastelegging van poging tot doodslag niet wettig en overtuigend worden bewezen. Hij vroeg de rechter daarom ook om zijn cliënt vrij te spreken. Op camerabeelden zou niet duidelijk te zien zijn dat de verdachte het slachtoffer met kracht heeft geschopt. Maar dat zag de rechter anders.

De rechtbank stelt dat de verdachten grof geweld hebben gebruikt: het slachtoffer werd geschopt en geslagen tegen zijn hoofd en lichaam, ook toen hij op de grond lag. ,,Door het toegepaste geweld is het slachtoffer uiteindelijk bewegingloos op de grond blijven liggen”, zei de rechter, die het de verdachten extra kwalijk neemt dat ze zich niet om het slachtoffer hebben bekommerd en hem liggend op straat achterlieten.

,,Het is algemeen bekend dat het hoofd een kwetsbaar deel van het lichaam is en dat het trappen hiertegen ernstig, mogelijk dodelijk letsel kan veroorzaken”, aldus de rechter, die stelt dat de verdachten de aanmerkelijke kans hadden aanvaard dat het slachtoffer zou komen te overlijden. Er was sprake van ‘een gezamenlijke geweldsuitbarsting door meerdere personen’, zo klonk de omschrijving van het uitgaansgeweld.

Hogere straf

De Veldhovenaar krijgt zelfs een hogere straf dan het OM eiste. Waar de officier van justitie tegen hem 26 maanden cel, waarvan 8 voorwaardelijk, eiste, deed de rechter er nog een schepje bovenop. De strafeis deed volgens de rechter onvoldoende recht aan de ernst van het geweld. De 28-jarige verdachte is veroordeeld tot 30 maanden cel, waarvan 10 voorwaardelijk.

De 25-jarige Hagenaar, medeverdachte van de geweldsuitbarsting, is veroordeeld tot anderhalf jaar cel, waarvan een half jaar voorwaardelijk. De 20-jarige man uit Eindhoven had zich voor het geweld al afgezonderd van de groep. In zijn geval is er sprake van poging tot zware mishandeling.

De Eindhovenaar krijgt daarom 200 uur werkstraf en 3 maanden voorwaardelijke celstraf. Wel werd hij ook nog veroordeeld voor openlijk geweld tegen een ander slachtoffer, die hij twee maanden voor het incident had geschopt en geslagen.