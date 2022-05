Gewonde na explosie in schuur

Moordenaar van Milica (19) moet vader én zus 10.000 euro betalen: ‘Hij heeft veel leed veroor­zaakt’

De 51-jarige Hüseyin A. die in februari in hoger beroep is veroordeeld voor het verkrachten en doden van Milica van Doorn (19) in juni 1992 in Zaandam, moet schadevergoedingen van 10.000 euro betalen aan zowel de vader als de zus van het slachtoffer. A. is aansprakelijk voor hun psychische schade, oordeelde de civiele kamer van het hof in Amsterdam vandaag.

