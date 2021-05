'Gezellige’ maar overvolle winkelstraten, gemeenten roepen op thuis te blijven

Nederlanders grijpen het eerste weekend dat ze weer ‘vrij’ kunnen winkelen massaal aan om te gaan shoppen in niet-essentiële winkels. Op sommige plekken is het zo druk dat gemeenten mensen oproepen thuis te blijven of populaire winkelgebieden te mijden.

Het is de eerste zaterdag dat er weer geshopt kan worden in niet-essentiële winkels zoals kleding- en schoenenzaken, zonder afspraak na de versoepeling van de coronamaatregelen. Wel geldt nog een aantal voorwaarden. Zo is een maximum aantal bezoekers toegestaan per 25 vierkante meter.

INretail, de brancheorganisatie van winkeliers, spreekt van een ‘gezellige zaterdagdrukte’ in de winkelstraten. Een woordvoerder zegt dat het gezellig vol is in de winkelgebieden van steden als Amsterdam, Maastricht, Utrecht, Groningen, Assen en Arnhem.

Stickers

Bij populaire winkels staan rijen met wachtende klanten die met behulp van stickers, linten of dranghekken gecontroleerd naar binnen kunnen. ,,Het lijkt allemaal goed op orde. Er is ook een goede samenwerking met boa’s.‘’



In Eindhoven, Hilversum en Leiden werd ondertussen een oproep gedaan om niet meer naar de binnenstad te komen vanwege de drukte.

Ook in Amsterdam is het op sommige plaatsen druk. In de Kalverstraat en Nieuwendijk heeft de gemeente om die reden eenrichtingsverkeer ingesteld. Het was voor het eerst sinds december dat dat nodig was. De gemeente riep vanmiddag op om niet meer naar de Kalverstraat te komen. ,,Stel je bezoek uit of kies een ander winkelgebied of straat in het centrum.‘’

In de Herestraat in Groningen mochten mensen vanwege de drukte ook maar één kant op lopen. In het Designer Outlet in Roermond moesten mensen tot wel vier uur wachten voordat ze naar binnen mochten. Ook in onder meer Leiden en Rotterdam ontstonden lange rijen voor de winkels.

In de rij in Eindhoven

Doseerlichten

Volgens een woordvoerder van de gemeente Maastricht was het daar ook erg druk en stonden lange wachtrijen voor de winkels. ,,We zijn verkeer bij de toegangswegen meer gaan doseren via doseerlichten, waardoor de drukte in de binnenstad afnam. Inmiddels is het rustiger in het centrum.”

In de grensgebieden zouden ook veel Duitsers op de been zijn. Volgens RTV Oost zijn ondanks een oproep van de gemeente Enschede om weg te blijven, veel mensen de grens overgestoken. Ook de Duitse autoriteiten hadden opgeroepen om in eigen land te blijven, maar veel mensen gaven daar geen gehoor aan.

