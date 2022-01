Gezin De Jonge krijgt dagelijks te maken met bedreiging: ‘Het kruipt thuis onder je huid’

VIDEOVertrekkend coronaminister Hugo de Jonge heeft tegenwoordig letterlijk dagelijks te maken met bedreigingen en intimidatie, ook veelal rond zijn huis. ,,Afgelopen tijd is er eigenlijk iedere dag een incident geweest. Iedere dag”, zegt hij in het praatprogramma Op1 . Dan gaat het bijvoorbeeld om mensen die aanbellen.

Deze week werd een man opgepakt voor het huis van D66-leider Sigrid Kaag, die leuzen riep en met een grote fakkel rondliep. De huisadressen van een aantal ministers worden op sociale media gedeeld. ,,Het kruipt toch onder je huid, thuis. Dat wil je niet”, zegt De Jonge daarover.

Recent werd voor zijn huis een politiepost geplaatst. Daar voelt hij zich wel wat veiliger door. ,,Er wordt ongelooflijk goed op onze veiligheid gepast door de politie en de veiligheidsdiensten. Het is fantastisch dat je op hun inzet mag rekenen”, aldus de demissionaire bewindsman, die in het nieuwe kabinet woonminister wordt.

Zijn gezin kan ook niet meer helemaal normaal leven, liet De Jonge doorschemeren. ,,Door alle dreigingen aan het huisadres, zijn er behoorlijk wat beperkingen. Het gaat nu goed, maar het is een heel heftige tijd geweest. Dat heeft ons thuis gelukkig een hecht team gemaakt. Dat is de mooie kant ervan.”

De Jonge bij OP1

Verdacht pakket

De afgelopen weken vonden er enkele incidenten plaats bij het huis van de minister. Zo werd er onder meer een verdacht pakket bezorgd en belde een coronademonstrant aan die ‘in gesprek wilde’ met De Jonge. De directe aanleiding voor de politiepost bleef onduidelijk.

Het adres van De Jonge circuleert sinds een aantal maanden op sociale media zoals Twitter. Daar wordt ook opgeroepen om hem post toe te sturen.

Meerdere aangiftes

Gedurende het ambt heeft De Jonge meerdere keren aangifte gedaan van bedreiging of intimidatie. Het meest aansprekende voorbeeld was een tweet waarin gesuggereerd werd dat een galg voor hem klaarstond. De foto van de galg gemaakt tijdens een demonstratie tegen de coronamaatregelen in Amsterdam.

Later ging er een tweede afbeelding op sociale media rond waarin de minister op de grond met bebloed verband om zijn hoofd lag, alsof hij zojuist was neergeschoten. De afbeelding was een bewerking van de foto van de doodgeschoten politicus Pim Fortuyn op het Mediapark in Hilversum uit 2002. Diens gezicht was vervangen door dat van De Jonge.

De demissionair minister deed aangifte nadat hij de foto zelf onder ogen had gekregen. ,,Ik werd hier wel bang van”, had hij volgens de politierechter bij de politie verklaard. ,,Bang dat anderen werden aangezet om iets te doen tegen mij.”

In november ging Huig Plug, een omstreden coronademonstrant, de gevangenis in nadat hij een foto plaatste van twee lijkzakken naast een auto in het bos, met daarbij de tekst ‘Sorry mensen! De persconferentie gaat niet door vanavond’. Hij plaatste het bericht een half uur voor de persconferentie waarin nieuwe coronamaatregelen werden aangekondigd door Rutte en De Jonge.

Politieke partijen

Volgens verschillende partijen in de Tweede Kamer gaat het alle perken te buiten dat het huis van De Jonge extra beveiligd moet worden na dreigementen. ‘Buitengewoon naar en totaal onacceptabel’, twitterde Attje Kuiken (PvdA). ‘Het is om ons als land diep voor te schamen’, aldus Corinne Ellemeet (GroenLinks). ‘Dat het nodig is om een politiepost te plaatsen voor het huis van een minister die al twee jaar lang dag en nacht werkt. Een schande is het.’

Farid Azarkan van DENK vindt het ‘idioot dat we ministers moeten beschermen’. Hij twittert ook: ‘Blijf met je fikken van ⁦@hugodejonge⁩ af!’ CDA-Kamerlid Joba van den Berg vindt het ‘heel erg’ dat de extra politiemaatregelen nodig zijn en Liane den Haan (Fractie Den Haan) noemt het ‘in- en intriest’.

Hugo de Jonge: ‘Bedreigingen politici direct te linken aan FvD’:

