Gezin is wanhoop nabij, al 4 jaar geterroriseerd door buurman: ‘Ging van kwaad tot erger'

,,Vannacht was het weer raak", zegt Steven vermoeid. Hij zit aan zijn kleine eettafel en wrijft in de dikke blauwe wallen onder zijn ogen. ,,Rond een uur of drie keihard schreeuwen en bonken.” Het is inmiddels schering en inslag voor het gezin, dat al vier jaar gebukt gaat onder de geluidsoverlast van hun buurman. Wennen doet het nooit. Steven, zijn vrouw en hun 5-jarige zoontje schrikken elke keer weer wakker door het helse kabaal. ,,Het komt en gaat in periodes, dan is het echt elke dag en slaap ik nauwelijks.”