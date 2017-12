Gezin ontsnapt aan ramp na lekkage koolmonoxide

De familie Den Braber in de Alphense Fazantstraat is aan de dood ontsnapt toen er koolmonoxide-lekkage in de keukengeiser ontstond.

Het gezin Den Braber is de schrik nog maar nauwelijks te boven; bij toeval werd de koolmonoxide-lekkage in hun koop-appartement ontdekt.

Moeder Lydia den Braber vertelt dat hun dochtertje Jesley (9) sinds kort last van het hart heeft. De huisarts kon vorige week na klachten niets uitzonderlijks ontdekken. Wel drukte hij hen op het hart meteen de huisartsenpost te bellen als Jesley weer een verhoogde hartslag had. Dan kon namelijk een hartfilmpje worden gemaakt om de oorzaak te achterhalen.

Toen haar dochter maandag aan het eind van de middag zei dat haar hart weer zo tekeer ging, belde moeder Lydia dan ook meteen de HAP. In Alphen en Leiderdorp kon niet zo snel een goed filmpje worden gemaakt, vandaar dat het personeel van de HAP in het LUMC in Leiden adviseerde om dan maar de ambulance te bellen. ,,Het lukte ook niet om zelf de hartslag te meten, zo snel ging die. Ze bleek uiteindelijk op 225 te zitten.''

Prompt toen de ambulancemedewerkers het appartement aan de Fazantstraat binnen stapten, gingen hun CO-melders loeien. ,,We moesten allemaal naar buiten en binnen de kortste keren stond de straat vol met brandweer en politie'', aldus Den Braber. De hulpdiensten ontdekten dat de keukengeiser de boosdoener was.

Deze dinsdag komt Klussenier Herman Bogaards langs om te bekijken wat precies moet gebeuren. Hij constateert dat in ieder geval de warmtewisselaar (het element met de 'ribbels' die het water verwarmen) vol zit met roetaanslag, hoewel het apparaat nog relatief nieuw is. ,,In zo'n geval ontstaat bij de verbranding koolmonoxide. Dit probleem kom ik vaak tegen. Eigenlijk moet dat onderdeel er elk jaar af om schoon te maken.''

Navertellen

Een andere belangrijke oorzaak die Bogaards in zijn 20 jaar als installateur aantreft, is een verstopt rookgas-afvoerkanaal. ,,Zeker bij een appartementengebouw als dit is vervanging best lastig. Dat kun je het beste via de Vereniging Van Eigenaren regelen.''