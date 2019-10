Gezin zat al negen jaar in Drentse schuilkelder

De burgemeester spreekt over een ‘uitzonderlijke situatie die ik nog nooit heb meegemaakt’. ,,De eerste zorg gaat uit naar de mensen in de woning en de inwoners van de gemeente. Er is voor hen nu behoefte aan rust”, aldus de burgemeester. Het gezin verblijft op dit moment op een een veilige plek.



De politie in Drenthe trof in een afgelegen gebied een gezin van een vader en zes kinderen tussen de 18 en 25 jaar aan dat in volledige afzondering zou hebben geleefd in een boerderij in Ruinerwold. Het gezin zat jarenlang in een kelder te wachten op ‘het einde der tijden.’ De 58-jarige huurder van het pand is aangehouden, hij weigerde mee te werken aan het politieonderzoek. De man is niet de vader van het gezin.



Buren zijn ontzet door het nieuws. ,,Ik sta te trillen op mijn benen”, zegt de achterbuurman van de boerderij waar het gezin gevonden werd. Andere buurtbewoners melden dat er iedere dag een man in een Volvo naar de boerderij kwam. ,,Hij heeft het helemaal opgeknapt”, zegt een van hen. ,,Het was een bouwval.” De boerderij was sinds enkele jaren omring door hoge hekken. ,,Ik zag daar altijd maar één man”, zegt een ander. ,,Die was er iedere dag. Maar van kinderen weet ik niets.”



De zaak kwam gisteren aan het rollen toen een 25-jarige man zich in verwarde toestand in een kroeg in zijn woonplaats meldde. Vervolgens werd door een kroegeigenaar de politie ingeschakeld die de familie op het huisadres vond. De politie doorzocht de verlaten ogende en dichtgetimmerde boerderij en ontdekte achter een kast een trap naar een kelder. Daar zaten het gezin. Burgemeester De Groot prijst het optreden van de kroegeigenaar.