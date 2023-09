Gezinus vraagt ‘of het even normaal kan’ en wordt daarna mishandeld: ‘Vanuit mijn ooghoek zie ik ze een aanloop nemen’

Tekort aan strandwachten Herfst­maand? Warmste 6 september ooit en we stevenen af op hittegolf

De herfst is al een week geleden begonnen, maar aan het weer is dat vooralsnog niet te merken. Na een recordwarme juni, en een koudere juli en augustus, begint september buitengewoon heet. Met tropische temperaturen, de warmste 6 september ooit en zelfs kans op een hittegolf. Tropische temperaturen in september zorgen ook voor praktische problemen: de vrijwilligers van de reddingsbrigade zitten weer op school of op hun werk.