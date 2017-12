Gezonde roker die tabaksindustrie voor de rechter sleept 'moet niet zeuren’

ReactiesVoor het eerst heeft nu ook een gezonde roker aangifte gedaan tegen de tabaksindustrie wegens zware mishandeling. De 25-jarige Charlotte Pelt is al 10 jaar verslaafd en vindt dat níet haar eigen schuld. Daar is lang niet iedereen het mee eens, zo blijkt uit de reacties die bij deze krant binnenstromen.

Toen Charlotte begon met roken, kon ze het weten

‘Ik vind het niet mijn schuld dat ik verslaafd ben,’ zegt Charlotte Pelt. Dat de tabaksindustrie schade toebrengt aan de gezondheid van rokers en daarbij onacceptabele methodes gebruikt is evident. Dat moet ook aangepakt worden. Na de oorlog rookte bijna iedereen, de gevolgen waren toen minder bekend. Maar toen Charlotte tien jaar geleden begon, was alom bekend welke schadelijke gevolgen roken kan hebben. Dan neem je zelf bewust een risico. Ook ik heb gerookt, maar ben 30 jaar geleden van de een op de andere dag gestopt. Moeilijk maar niet onmogelijk. Kom op Charlotte, je bent een jonge vrouw, stop. Je hebt even een paar moeilijk maanden maar daarna voel je je zoveel beter. Leg niet de schuld bij een ander en werk aan jezelf. Willy van Nimwegen, Amsterdam.

Er stonden sigaretten klaar voor het bezoek

Je bent toch zelf degene die de sigaret opsteekt? Op een schoolfeest een sigaretje opsteken omdat veel oudere leerlingen het ook deden. Moet je dan roken omdat een ander dat ook doet? 25 jaar en dan al tien jaar verslaafd. Ik kom zelf uit een tijd dat het de normaalste zaak was dat er gerookt werd door ouders. Steevast werd na het eten een sigaret gepakt of een shagje gedraaid. Er stonden zelfs sigaretten klaar voor de visite. Ik heb het altijd vies gevonden. Ik heb nog nooit gerookt. Terugkomend op de 25-jarige; het is niet zo dat de link tussen longkanker en roken pas de laatste tien jaar is gelegd. Dat het slecht is, is al veel langer bekend. Er zijn genoeg mensen die het wel lukt om te stoppen. Ik ben heel benieuwd of ze het überhaupt wel eens echt heeft geprobeerd.

Marieka van Oostveen, Drachten.

Stop ermee en maak een mooi gebaar

Beste Charlotte, Even van mens tot mens, van roker (jij) tot ex-roker (ik). Heb je het gelezen, al die bagger die over jou heen gestort wordt door mensen die het allemaal beter weten en jou nu voor alles en nog wat uitmaken? Is dit het waard? Daar word je toch niet vrolijk van. Uit het hele artikel blijkt dat je eigenlijk tegen je zin rookt, helemaal de schuld van de tabaksindustrie. Maar hoe zit het met je eigen verantwoordelijkheid? Stel nou dat jij en jouw advocaat dit winnen, stel - ik moet het nog zien. Maken jullie dan samen een mooi gebaar? Zij werkt pro deo en jij schenkt alles wat je eruit sleept aan het KWF. Kom op Charlotte, steek een laatste sigaret op en stop. Je weet duvels goed dat je het zelf moet doen, daar heb je echt geen dure advocaat bij nodig. Nelleke van de Wal, Rotterdam.

Kan een snoepverslaafde een snoepfabrikant aanklagen?

Beste Charlotte, ik wens je veel succes in je strijd tegen de tabaksindustrie. Je geeft hun de schuld van jouw verslaving. Hiermee geef je aan dat je blijkbaar geen eigen wil hebt om te stoppen, want je was hier niet mee bezig toen je jong was. Ik stam uit de tijd dat er overal gerookt werd, op school, op tv kortom overal. Wij werden als leerling van de basisschool naar de winkel gestuurd om sigaretten te halen voor de leraar. Maar een alcoholist, kan die een drankenfabrikant aanklagen? Iemand die aan snoepen verslaafd is een snoepfabrikant? Je bent met roken begonnen om er 'bij' te horen en nu krijgt de tabaksindustrie de schuld. Zie je al euro's jouw kant op komen als genoegdoening net als in Amerika? Ik hou geen pleidooi voor deze industrie maar volgens mij heb je ook zelf je verantwoordelijkheid.

Ed van Rotterdam, Puttershoek

Pubers doen nu eenmaal dingen waar ouders juist voor waarschuwen

Ik vind het erg moedig en dapper dat ze als jonge vrouw de tabaksindustrie te lijf gaat. Ja ze is zelf begonnen, maar op die leeftijd overzie je de consequenties daar nog niet van. Ook niet al ben je tig keer gewaarschuwd. Pubers doen nu eenmaal dingen waar ouders juist voor waarschuwen. En daarna ben je de klos. Verslaafd voor je er erg in hebt. Er worstelen duizenden mensen met stoppogingen, kinderen, ouderen en zelfs de zieken onder ons. Ik hoop van harte dat de tabaksindustrie vervolgd gaat worden voor alle ellende die zij teweeg hebben gebracht en alle doden die zij op hun geweten hebben. Deze jonge vrouw is hun stem. Heel veel succes! Linda den Hartog-Lentink, Leerdam

Niet iedereen kan ermee stoppen!

Heel goed dat ze dit doet!! Niet iedereen kan ermee stoppen! Het is mij wel gelukt en veel anderen. Maar ik geloof er heilig in dat sommige meer verslavingsgevoelig zijn... En ja als je goed gaat kijken is er over alles wel wat te zeggen wat slecht voor je is, maar roken vind ik toch wel een van de ergste. Bedrijven verdienen geld over de gezondheid van de mensen.



Paula Knape, Spijkenisse