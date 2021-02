Gezondheidsraad blijft achter uitgestelde tweede prik staan

Zo verliep het eerste verhoor van Taghi: ‘Morgen levenslang? Ok, so be it’

1 februari In zijn eerste verhoor in Nederland, een maand nadat hij in Dubai is gearresteerd, heeft Ridouan Taghi ‘niks te zeggen’ over de vele liquidaties en moordplannen waarvan hij wordt beschuldigd. Wel over zichzelf. Wie is Ridouan Taghi volgens Ridouan Taghi?