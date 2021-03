Gezondheidsraad: ‘Nog te vroeg’ voor advies over vitamine D tegen corona

Vitamine DOp basis van de huidige stand van de wetenschap is volgens de Gezondheidsraad ‘niet te beoordelen’ of vitamine D slikken kan bijdragen aan het voorkomen van corona. ,,Er is daarover nog te weinig bruikbaar onderzoek beschikbaar’’, zo laat het adviesorgaan van de regering weten.

Er is volgens de adviesraad wél voldoende onderzoek beschikbaar naar de preventie van andere acute luchtweginfecties. De kans op luchtweginfecties is zo'n 10 procent lager als je vitamine D slikt. Maar daarin ziet de Gezondheidsraad géén aanleiding om het bestaande advies voor het slikken van vitamine D aan te passen.

Kinderen tot vier jaar, vrouwen van boven de 50 en mannen van boven de 70 én zwangere vrouwen wordt al geadviseerd om 10 microgram vitamine D per dag te slikken. Dat geldt ook voor mensen die te weinig vitamine D in de huid aanmaken omdat zij weinig zonlicht krijgen of een donkere huid hebben. Veel mensen zijn zich volgens de Gezondheidsraad niet bewust van het advies aan die groepen om vitamine D te slikken. De raad wil dat daar meer aandacht voor komt.

Oproep aan iedereen

In oktober riepen meerdere hoogleraren immunologie, wetenschappers en doktoren via deze site iedereen juist op tot het slikken van vitamine D. Volgens die experts is de kans dat je een corona-infectie oploopt kleiner en als je tóch ziek wordt kan de ziekte minder ernstig verlopen.

Naar aanleiding van die aandacht voor een mogelijke rol van vitamine D bij de bestrijding van de Covid-19-pandemie, heeft de staatssecretaris van VWS de Gezondheidsraad om advies gevraagd. Volgens de Gezondheidsraad is het echter ‘nog te vroeg’ voor een advies, omdat er nog te weinig onderzoek van voldoende kwaliteit bestaat. Daarbij doelen de wetenschappers op onderzoeken waarbij vitamine D is vergeleken met een placebo.

Er lopen nu zeker zes van zulke studies, daarvan worden dit voorjaar de eerste resultaten verwacht. Over vitamine D en de preventie van andere – niet aan covid-19 gerelateerde - acute luchtweginfecties is wel voldoende onderzoek beschikbaar. Er zijn aanwijzingen dat vitamine D supplementen dat soort luchtweginfecties kunnen helpen voorkomen, vooral bij kinderen tussen de 1 en 16 jaar. Maar de raad ziet daarin onvoldoende aanleiding om iedereen te adviseren om preventief vitamine D te slikken.



Een grote groep gerenommeerde experts uitte in december al hun boosheid over de afwachtende houding van de overheid over vitamine D. Steeds meer studies tonen volgens hen aan dat vitamine D ervoor kan zorgen dat de kans dat je corona krijgt kleiner is en dat de infectie milder verloopt.

Quote Het lijkt wel alsof het ons niks interes­seert dat er ondertus­sen mensen in het ziekenhuis komen en dood gaan Hoogleraar immunologie Huub Savelkoul

De afwachtende houding van overheden schiet bij wetenschappers in het verkeerde keelgat. Het ‘frustreert’ bijvoorbeeld hoogleraar immunologie van de Wageningen Universiteit Huub Savelkoul. ,,Er zijn steeds meer studies die het voordeel van vitamine D aantonen. Ik vind het een soort van arrogantie dat de overheid eerst een metastudie wil afwachten. Het lijkt wel alsof het ons niks interesseert dat er ondertussen mensen in het ziekenhuis komen en dood gaan. Met die opmerking moet u maar voorzichtig zijn, maar dat is wel waar mijn frustratie zit.’’

Het gebruik van vitamine D en C zit in de lift. Waar tot vorig jaar multivitaminen het meest werden geslikt is vitamine D nu het populairst.

