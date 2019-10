Gezondheidswinkels overtreden massaal de wet bij verkoop voedingssupplementen

Claims waarin het gaat over het voorkomen, behandelen of genezen van een ziekte, mogen niet worden gebruikt voor voedingssupplementen omdat het géén medicijnen zijn. Toch komen ze voor op tientallen websites, ook van minder bekende winkels. Bovendien gebruiken verkopers in de winkels van Vitaminstore en Holland and Barrett ook medische claims voor voedingssupplementen, zo constateerde De Monitor tijdens bezoek met een verborgen camera.

‘Onstekingsremmend’

In verschillende winkels van Holland and Barrett wordt door de verkoper een map tevoorschijn gehaald met daarin een opsomming van de werking van voedingssupplementen. Ook beweerde Holland and Barrett op haar website over een zwavelpoeder (methylsulfonylmethaan, MSM) dat het ‘ontstekingsremmend kan werken in de spieren en het weefsel’. Ook toen een journalist een medewerker daar naar vroeg via de live chat werd dat beaamd. Over een aminozuur (glucosamine) schreven zowel Holland and Barrett als de vitaminstore dat dit het kraakbeen zou herstellen.

Zware overtredingen

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) spreekt over ‘zware overtredingen’. De toezichthouder geeft toe dat zij niet alles kunnen inspecteren. ,,Dat is onmogelijk. We hebben ongeveer vijftien à zestien mensen die binnen dit onderwerp bezig zijn. Wij inspecteren met name bij risico’s voor de volksgezondheid en waar de grootste kans is op misleiding. Alles onder controle krijgen, dat is een illusie.’’

Vitaminstore laat weten dat ‘dit zeker niet de bedoeling is’. ,,Wij gaan er beter mee aan de slag in de winkel en op de website.’’ Holland and Barrett is een onderzoek gestart en stel dat de website ‘continu wordt aangepast’. Veel claims zijn van de website verwijderd nadat het tv-programma de winkels erop wees.