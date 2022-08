GGD's zijn klaar voor nieuwe prikronde, maar kunnen ze coronavaccin 2.0 zetten?

De 25 GGD-regio's zeggen hun zaakjes op orde te hebben voor de nieuwe ronde inentingen tegen het coronavirus komend najaar. De vraag is alleen of ze volgende maand al de beschikking hebben over vaccins die beschermen tegen de nieuwste varianten.

,,Het gaat voorspoedig”, laat de GGD Twente weten over de voorbereiding van de najaarscampagne. ,,Het is uiteraard uitdagend, maar we zien de campagne met vertrouwen tegemoet”, meldt ook de GGD Kennemerland. Andere GGD-regio’s laten eveneens weten klaar te zijn voor de opdracht in september.

Sommige regio’s zijn nog op zoek naar personeel voor de vaccinatielocaties. Vooral het werven van verpleegkundigen en artsen is wel iets moeilijker, valt op meerdere locaties te horen. Enkele GGD's hebben nog vacatures uitstaan, maar verwachten die op tijd te kunnen vullen.

De GGD's willen graag prikken met nieuwe vaccins. De huidige middelen beschermen door de vele mutaties van het virus nog maar deels tegen corona. Daardoor wordt de kans groter dat mensen, ondanks een inenting, toch de ziekte oplopen. En voor kwetsbare patiënten kan dat een levensgroot risico betekenen.

Eerst beoordeling

Er zijn ‘coronavaccins 2.0' beschikbaar, maar die moeten eerst uitgebreid worden beoordeeld op veiligheid en werkzaamheid door de Europese medicijnenwaakhond, die in Nederland zit. De waakhond in Groot-Brittannië heeft al groen licht gegeven voor gebruik van de nieuwe vaccins daar.

Het kabinet heeft al gezegd de aangepaste versies van de coronavaccins van Pfizer en Moderna te willen gebruiken voor de nieuwe prikronde in september, maar het is nog de vraag of het aangepaste coronavaccin waar het kabinet op hoopt tijdig door de European Medicines Agency is beoordeeld.

Het Nederlandse College ter Beoordeling van Geneesmiddelen denkt ‘in de loop van september’ met een uitspraak te komen. Als de aangepaste vaccins dan niet beschikbaar zijn, komt het Outbreak Management Team Vaccinatie met een nieuw advies over de aanpak van de najaarscampagne.

In eerste instantie zijn mensen met een hoger risico op een ernstig verloop van een coronabesmetting aan de beurt voor een herhaalprik, evenals zorgpersoneel met regulier patiëntencontact. Het is de bedoeling dat de GGD’s vanaf half september 700.000 prikken per week kunnen zetten.