Ggz-patiënt mag niet altijd thuis slapen, omdat instelling dan geen geld krijgt

Volgens het ministerie komt het ‘zo nu en dan’ voor, maar exacte cijfers ontbreken. Minister Conny Helder (Langdurige Zorg) schrijft in antwoord op Kamervragen van Mohandis dat een zorgaanbieder alleen geld krijgt voor ‘daadwerkelijk geleverde zorg zoals staat in de Zorgverzekeringswet’. Als een patiënt met zogenoemd slaapverlof of nachtverlof gaat in voorbereiding op ontslag uit de instelling, mag de instelling dus geen ‘verblijfsdag’ declareren.

De mens moet voorop staan in de zorg, niet het geld, aldus een woordvoerster, die blij is dat de minister er in ieder geval ook zo over denkt. Als mensen langer in een instelling verblijven dan nodig om die instelling aan inkomen te helpen, is dat niet bevorderend voor hun herstel’ en een verkeerde prikkel. Het is volgens MIND ook een teken ‘dat het stelsel niet werkt’.