GGZ wilde verdachte bioscoopmoorden gedwongen laten behandelen

Bovendien werd Ergün S. in september 2018 veroordeeld tot vier weken cel (waarvan twee voorwaardelijk) omdat hij zich in maart 2018 hevig had verzet tegen uitzetting uit een pand waar een wietplantage was gevonden. Daarbij verwondde hij enkele agenten. In februari van dit jaar werd die straf in hoger beroep bekrachtigd voor het gerechtshof in Den Haag, bevestigt een woordvoerder van het hof. Onbekend is of S. die straf van feitelijk twee weken achter tralies al heeft uitgezeten.



Ergün S. werd, zo zegt zijn familie, kort geleden in Groningen aangehouden en even vastgezet. Volgens zijn familie had de politie de GGZ moeten waarschuwen omdat bekend is dat hij psychische problemen heeft, maar is dat niet gebeurd. Om welk feit Ergün vastzat, weet de familie in Rotterdam niet.