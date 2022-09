‘Giftige sfeer’ in BIJ1: ook nummer twee stapt uit partij Amsterdam

met video Broers Jan en Piet Hein doen gooi naar wereldti­tel pijproken: ‘We inhaleren niet, maar trekken en blazen’

Normaal gesproken roken de broers Jan en Piet Hein Both een pijp het liefst met rustige achtergrondmuziek, wat mijmerend met een glas wijn of whisky binnen handbereik. Volgende maand, in Turkije, bij het wereldkampioenschap pijproken is het andere koek. Dan gaat onder uiterste concentratie de vlam er in en komt het aan op techniek en stressbestendigheid. ,,De eerste trek is misschien wel het belangrijkst.”

23 september