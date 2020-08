Gitzwarte dag aan de kust: vier zwemmers overleden

Update/videoEen combinatie van aflandige wind en sterke stroming is zondag vier zwemmers fataal geworden. Twee mannen overleden 's middags bij Den Haag en later op de dag overleefden twee badgasten bij Zandvoort en Wijk aan Zee de gevaarlijke stroming in de Noordzee niet. Daarnaast werd de hele avond gezocht naar een vermiste zwemmer in de zee bij Egmond.

Op de stranden van Zuid- en Noord-Holland werd zondag de rode vlag gehesen. Ook werd een NL-Alert verstuurd. De boodschap: ga niet zwemmen, de zee is gevaarlijk. Alleen in Den Haag moest de reddingsbrigade al tientallen mensen uit zee halen. De reddingsbrigade was extreem druk.

Twee mannen overleden bij Den Haag. Ze werden bij het Zuiderstrand uit zee gehaald nadat ze daar in de problemen waren gekomen. Het gaat om een 28-jarige man die omstreeks 13.00 uur uit zee was gehaald en een 24-jarige man zonder vast woon- en verblijfplaats die rond 16.30 uur uit het water werd gered. Beide mannen werden daarna gereanimeerd, maar overleden toch, meldt de politie.

De Veiligheidsregio Kennemerland meldde dat later ook een zwemmer in Wijk aan Zee en een zwemmer in Zandvoort om het leven kwamen. Die personen werden 's avonds uit het water gehaald. Een woordvoerster van de Veiligheidsregio meldt dat er 's middags nog weinig aan de hand was aan de kust in Noord-Holland, maar dat de stroming aan het begin van de avond een stuk sterker werd met fatale gevolgen.

De reddingsbrigade startte zondagavond een grote zoekactie naar een vermiste zwemmer in de zee bij Egmond. Dat meldde het Noordhollands Dagblad. Het zou gaan om een 16-jarig meisje dat nog steeds niet is teruggevonden.

Lees door onder de tweet.

null Bij #StrandZuid in #DenHaag is vanmiddag rond 13:00 uur een persoon uit het water gered en gereanimeerd. Hij is naar het ziekenhuis vervoerd, maar helaas toch overleden. We wensen de betrokkenen veel sterkte. @RBDenHaag

‘Dit komt nooit voor, zo druk’

Het was zondag erg druk op de stranden langs de Noordzeekust. In Den Haag konden hulpdiensten maar met moeite tussen de mensen door komen. Bij de strandopgangen moesten soms eerst scooters en fietsen worden weggehaald die de doorgang voor hulpdiensten versperden, zo zei een woordvoerder van de reddingsbrigade. Veel mensen gingen toch met opblaasbare drijfmiddelen, terwijl er een aflandige wind waaide, de zee op.

Hulpverleners zijn tot diep in de avond bezig geweest mensen uit het water te halen, die ondanks de waarschuwingen toch het water in gingen. En dan ging het ook om mensen ,,die te veel op hebben en mensen die eigenwijs blijven”. Zo zouden onder meer in Zandvoort veel mensen die aan de ene kant gemaand werden uit het water te gaan er even verderop weer in zijn gelopen.

Het zogeheten dagrecord van 461 hulpverleningsacties werd zondag waarschijnlijk overstegen. ,,Dit komt eigenlijk nooit voor, de lifeguards zijn aan het einde van hun latijn”. Rond 23.30 uur stond het aantal levensreddende acties op 37, vier liepen er dus ,,helaas” niet goed af. Ook veel kinderen raakten hun ouders kwijt. ,,Extreem veel”, maar in alle gevallen konden ze worden herenigd met hun ouders.

Locoburgemeester Hilbert Bredemeijer van Den Haag had lovende woorden voor de reddingsdiensten: ,,De reddingsbrigade heeft heldendaden verricht en een groot aantal mensen uit zee gered.” Het stadsbestuur laat weten intens mee te leven met de nabestaanden van de overleden mannen.

Lees door onder de tweet.

null Ook rond 16:30 uur is er een 24-jarige man, zonder vaste woon- of verblijfplaats, uit de zee bij #StrandZuid in #DenHaag gered en gereanimeerd. Hij is helaas overleden op weg naar het ziekenhuis. We wensen de betrokkenen veel sterkte. @RBDenHaag

Monster

Voor de kust van Monster, iets onder Kijkduin, werden de strandgasten vanmiddag verzocht het water uit te gaan. Met reddingsboten en een helikopter werd daarna gezocht naar een vermiste persoon. Een keten van badgasten en medewerkers van de reddingsbrigade zocht mee in de eerste meters van het water. ,,We hebben de grote zoektocht uiteindelijk gestaakt omdat er geen vermissing was gemeld”, aldus een woordvoerder van de Kustwacht. Dat staken gebeurde na ongeveer twee uur.

Volledig scherm Op verschillende stranden aan de Nederlandse westkust is vandaag de rode vlag gehesen. © ANP

Lees door onder de tweets.

null NL Alert voor strandgebied Hoek van Holland tot Zandvoort. Rode #strandvlag (https://t.co/u78EEDYprU) door #reddingsbrigades gehesen. Gevaarlijke #stromingen! Ten zeerste afgeraden om in #zee te gaan! Luister naar #lifeguards en andere #hulpdiensten!https://t.co/sG4FNQxM3b pic.twitter.com/bQmErzRGyX

null RODE VLAG (verboden te zwemmen) ivm sterke stroming, hoge golven en veel actieve muien. pic.twitter.com/2NWDIcl9OS

Vermiste zwemmer Amsterdam

De Politie Amsterdam meldde vanmiddag via Twitter dat in het water bij park Somerlust een stoffelijk overschot is gevonden. Sinds gisteren werd er gezocht naar een vermiste zwemmer.

null In het water bij park Somerlust is een stoffelijk overschot aangetroffen n.a.v. een onderwaterzoeking. Sinds gisteren werd daar gezocht in verband met een vermissing. De omgeving is deels afgezet voor onderzoek. pic.twitter.com/gDRbI3Wdl2

Zo ontsnap je uit een gevaarlijke mui: