Glad op de weg door sneeuw en bevriezing

Er geldt nog steeds code geel in het land. In het zuiden en westen van Zeeland valt vandaag eerst nog af en toe lichte sneeuw. In de loop van de dag verdwijnt de gladheid op de meeste plaatsen.



Gisteren kwam de temperatuur in De Bilt niet boven het vriespunt uit. De maximumtemperatuur was -1,2 graden en daarmee bleef de temperatuur ruim onder het vriespunt. Het is de eerste ijsdag van deze winter.



Vandaag is het bewolkt en er staat weinig wind. De zon speelt waarschijnlijk geen rol en dus zal de temperatuur amper oplopen. Ook morgen kan het na een zeer koude nacht wel eens onder 0 blijven. Dan schijnt wel de zon dus helemaal zeker is het nog niet. ,,We spreken van een landelijke ijsdag als de temperatuur op het KNMI hoofdstation een heel etmaal onder 0 blijft. Het blijft dus de hele dag vriezen”, vertelt weerman Raymond Klaassen van Weerplaza.