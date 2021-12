Glazenwasser Michel valt 10 meter van ladder na ruzie over 15 euro: ‘Voorgoed mijn oog kwijt’

Michel is bekend bij veel mensen in de Haagse Schilderswijk. Hij zeemt er al vele jaren voor een paar euro’s ramen. Op 14 december was hij zoals gewoonlijk aan het werk in de Stortenbekerstraat. Zijn dag liep echter anders dan hij had verwacht. Een bewoner die hem weigerde te betalen (15 euro voor twee keer glazenwassen), zou hem toen van zijn ladder hebben geduwd. ,,Ik weet alleen nog dat hij aan mijn ladder aan het trekken was en dat ik me probeerde vast te houden.’’