Glenn is forensisch arts: ‘Soms is het verdriet dat ik te zien krijg zo groot, dat het ook mij aangrijpt’

Podcast Mysterieu­ze dood oud-medewerker geheime dienst onderzocht in nieuwe podcas­treeks

In februari vorig jaar werd Hans van de Ven, oud-medewerker van een geheime dienst, dood aangetroffen in zijn bad. Nadat de politie eerst concludeerde dat hij een natuurlijke dood was gestorven, wordt het onderzoek nu toch heropend. Wat is er echt gebeurd? Luister hieronder naar de spannende podcast ‘De zwarte dag van Hans’.

29 januari