Glennis Grace veroordeeld tot werkstraf: hoe gaat het nu verder?

Hoewel de reclassering het nooit over persoonlijke gevallen zal hebben, vanwege de alom bekende privacyregels, hoeft Glennis Grace niet bang te zijn dat ze haar werkstraf straks in het volle zicht van ‘het publiek’ moet uitvoeren. Geen rozen knippen op een druk kruispunt, dus. Glennis mag er vanuit gaan dat zij haar 200 uur schoonmaak-, inpak- of onderhoudswerk binnen zal uitvoeren, of in elk geval ergens uit het zicht.

‘Steeds foto's, dan kan je niet werken’

De redenen daarvoor laten zich raden. Constant worden aangesproken, gefotografeerd of uitgelachen, dan kan je je werkstraf toch niet goed uitvoeren. ,,Bovendien doe je het werk vaak in een groep”, zegt Shari Deira van de reclassering. ,,Dat er steeds foto's worden gemaakt, daar zitten de andere mensen die zo'n werkstraf moeten uitvoeren ook niet op te wachten."

Glennis Grace werd gisteren veroordeeld tot 200 uur werkstraf wegens openlijk geweld. Ze is de aanstichter geweest van een vechtpartij in een Amsterdamse Jumbo-supermarkt in februari van dit jaar, nadat haar vapende zoon de zaak uit was gezet.

Mag Glennis kiezen wat voor soort werk?

Glennis liet gisteren meteen weten de straf te zullen accepteren. Hoe nu verder dan? De reclassering zal binnen twee á drie maanden contact met haar opnemen om een passende werkstraf te bespreken. Dat betekent niet dat Glennis mag aangeven wat ze ‘leuk’ vindt om te doen. Althans, dat mag wel, maar de reclassering beslist. Er wordt een ‘passende’ werkstraf gezocht, waarbij hooguit rekening wordt gehouden met wat iemand fysiek kan. En dan moet ze gewoon aan de slag. ,,De straf zit ‘m erin dat het onbetaald werk is”, zegt Deira.

Glennis Grace kan overigens nog in hoger beroep, maar dat gaat ze niet doen, benadrukt haar advocaat Kerem Canatan. De zangeres werd veroordeeld voor openlijk geweld - ze was de aanstichter van de vechtpartij - maar ze werd vrijgesproken van mishandeling (de klap die ze uitdeelde stelde te weinig voor en het knietje dat ze leek te geven werd in het vonnis helemaal niet meer genoemd). Ook werd ze vrijgesproken van bedreiging.

De reclassering mag dus bellen. In de regel horen we dan niet veel meer van de uitvoering van de werkstraf. Uitzonderingen daargelaten; Gerard Joling reed in 2015 een hoogbejaarde vrouw aan, moest een werkstraf verrichten en maakte een videoverslag van kassen boenen en planten verpotten.

Mag Glennis ook nog kiezen voor de cel?

Wat ook nog kan: de werkstraf weigeren en je straf uitzitten in de cel, ‘lekker’ in de luwte. Militair Marco Kroon (veroordeeld voor een kopstoot aan een agent) koos daarvoor, net als oud-voetballer en Rutte-bedreiger Bryan Roy, die zijn ‘keuze’ om te gaan zitten eerder dit jaar smaakvol aankondigde op twitter: ‘Mark Rutte kan die taakstraf in z'n naad douwen.’

Voor elke twee uur taakstrafverzuim staat één dag cel. Roy en Kroon moesten voor 80 uur taakstraf dus 40 dagen zitten. Reken maar uit hoe lang Glennis dan zou moeten zitten. Het laat zich raden dat zij beter die 200 uur kan uitvoeren, oftewel: ruim 26 dagen aan de slag, als je tenminste een volle werkdag gaat werken. ,,Als je je taakstraf naast een gewone baan doet, dus elke avond een paar uurtjes, wordt het natuurlijk over meer dagen verspreid”, aldus Deira.

