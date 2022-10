Glennis Grace voor de rechter vanwege vechtpartij: ‘Ik snij je keel door als je het nog eens doet’

Zangeres Glennis Grace staat vandaag voor de rechter, samen met vier andere verdachten die betrokken waren bij een vechtpartij in een Amsterdamse Jumbo-supermarkt. Ze wordt ook verdacht van bedreiging in diezelfde zaak. Ze is erbij vandaag in de rechtbank Amsterdam. ,,Mijn zoon kwam thuis met een gehavend gezicht, mijn moederhart trad in...”

Ook de Jumbo is met veel man aanwezig in de rechtbank. De publieke tribune zit vol. Drie van de vier andere verdachten die betrokken waren bij de vechtpartij zijn er ook. Eén is weggebleven, vanwege de enorme belangstelling van de pers, zegt zijn advocaat.

Glenda Batta, zoals Glennis Grace echt heet, werd begin dit jaar samen met haar 15-jarige zoon Thony en een vriend van de familie aangehouden in de Jumbo-supermarkt aan de Westerstraat in Amsterdam. De zoon zou eerder op de avond hardhandig de winkel uit zijn gezet nadat hij binnen een trekje had genomen van een e-sigaret, die onder het rookverbod valt. Hij zou meerdere keren hebben gerookt in de supermarkt. Daarna ontstonden diverse opstootjes in het Jumbo-filiaal. Thony zou hebben geroepen: ,,Ik kom met meer mensen terug, jullie krijgen allemaal twee kogels door je kop.”

Volgens de officier van justitie deelden Glennis en de andere verdachten klappen uit, renden ze medewerkers van de Jumbo achterna, wekten die tegen de grond, deelden knietjes uit en gaven waarschuwingen dat ‘ze hun handen van 15-jarige jongens moeten afhouden’. Glennis zou hebben geroepen: ,,Motherfucker, ik snij je keel door als je het nog een keer doet.” Glennis Grace zat drie dagen vast op het politiebureau.

Hele tijd roken

De zangeres vertelde onlangs bij Jinek haar kant van het verhaal. Haar zoon kwam thuis met een bebloed gezicht en dus ging ze erop af. Haar zoon vertelde dat hij bij de uitgang van de Jumbo een e-sigaret aan het roken was en daarvoor gestraft werd door het personeel. Glennis Grace wist toen nog niet dat hij eigenlijk de hele tijd in de winkel aan het roken was geweest.

Uiteindelijk besloot ze toch naar de Jumbo te gaan, met een groep bekenden van haar. De zangeres sprak vervolgens degene aan die haar zoon zou hebben geduwd. Toen deze medewerker, volgens Glennis, moest lachen, kreeg ze ‘een black-out’. ,,Ik heb hem toen een duw in het gezicht gegeven.’’

Op beelden van de supermarkt zou echter te zien zijn dat Glennis veel meer gedaan zou hebben. Ze deelde de eerste klap uit, gaf later een medewerker een knietje en speelde een grote rol in de schermutselingen in de supermarkt. Of de beelden vandaag getoond gaan worden in de rechtbank, is nog de vraag. Glennis zelf laat via haar advocaat weten dat het tonen van de beelden wat haar betreft niet hoeft.

Morgen staan de minderjarige betrokkenen in deze zaak terecht.