God, bed en verbouwen moeten even wachten want er ligt ijs!

Kijktips Zeldzame bloedmaan morgenoch­tend goed te zien

16:17 Wie morgen bijtijds uit de veren is, kan een bloedrode maan aan de hemel zien. Volgens meteorologen zijn de weersomstandigheden gunstig: het wordt koud en helder. Daardoor is het spektakel op veel plekken waar te nemen. Maak een foto van dit zeldzame natuurfenomeen en stuur deze hier in.